Man beschoten Alblasserdam

Zo rond kwart over zes vrijdagavond is door twee mannen geschoten op een 32-jarige man. Zij kregen op straat een conflict, mogelijk over een verkeersituatie. De 32-jarige man was in het gezelschap van zijn vriendin.



Na het schieten gingen de verdachten er in hun auto, een zwarte, vandoor richting het Maasplein.



De politie doet nader onderzoek en komt graag in contact met getuigen en mensen die beelden hebben, misschien van een deurbelcamera of een dashcam. Heeft u informatie of beelden voor de politie dan kunt u bellen met 0900-8844. Anoniem bellen kan via M. op 0800-7000. U kunt ook uw tip achterlaten via de link onder dit nieuwsbericht.