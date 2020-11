Megavangst cocaïne in woningen Rotterdam-Zuid

Rotterdam - Voor de productie van drugs, drugshandel of -opslag wordt vaak gebruik gemaakt van appartementen in duurdere woontorens, waar weinig sociale controle is en de criminelen redelijk ongestoord hun gang kunnen gaan. De criminelen die gebruik maakten van een appartement in een woontoren aan de Strevelsweg kwamen er echter niet mee weg. Zowel aan de Strevelsweg als de Lange Hilleweg werd afgelopen zondag 300 kilo cocaïne gevonden, 600 kilo in totaal dus. In een appartement aan het Kruisplein werd in totaal 1.927.270 miljoen euro gevonden.