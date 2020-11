Schiedammer (19) gewond bij steekincident

* foto is stockfoto

Even na 23.00 uur belden getuigen de politie dat er gevochten werd op de Grote Visserijstraat en dat daarbij wapens werden gezien. Toen de agenten kort daarna aankwamen, was er echter niemand te bekennen. Uit een onderzoek in de omgeving bleek dat een gewonde man door een bekende van hem naar het ziekenhuis was gebracht. Het slachtoffer en de bekende verklaren dat zij werden aangevallen door groepje jongens met messen. Er wordt onderzocht of er sprake van een langer lopend conflict. We willen heel graag weten of er mensen zijn die daar mogelijk meer over kunnen vertellen.

Was u getuige van het incident en heeft u nog niet met ons gesproken? Heeft u misschien beeldmateriaal? Weet u meer over een mogelijke aanleiding? Laat het ons weten via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.