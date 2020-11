Twee mannen aangehouden na steek- en bijtincident Ridderkerk

Het was rond 10.15 uur toen de melding binnenkwam. Politiemensen waren snel bij de woning waar de vechtpartij aan de gang was. Twee mannen hadden behoorlijke verwondingen opgelopen. Na het spreken met getuigen zijn beide mannen aangehouden als verdachte. De 20-jarige man uit Capelle was gestoken en er behoorlijk slecht aan toe. Hij moest worden geopereerd en ligt nog steeds in het ziekenhuis. De 27-jarige man uit Rotterdam is na behandeling in het ziekenhuis meegenomen naar het bureau. Hij bleek een bijtwond te hebben, en wonden veroorzaakt door een klap met een fles.