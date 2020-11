Vrouw ontsnapt aan vuurwerkbom, politie zoekt getuigen

Stockfoto politie

Motorkap

Het slachtoffer had rond 17.45 uur op de Gaffelstraat in Rotterdam haar auto geparkeerd om haar kleine kinderen op te halen die die dag bij een familielid hadden gelogeerd. Ze pleegde nog even een telefoontje in haar auto toen ze ineens vuurwerk op haar motorkap zag komen. In een reflex vluchtte ze haar auto uit, maar na een paar meter ontplofte het al. De klap was zo zwaar dat de motorkap openvloog, zijpanelen en een wielkast vernield raakten de voorruit verbrijzelde. Was het vuurwerk later naar de auto gegooid, dan hadden misschien de vrouw en haar kinderen erin gezeten en had het allemaal anders kunnen aflopen.



Camerabeelden

Het vermoeden rees al meteen dan het vuurwerk ergens van bovenaf was gegooid. Agenten bekeken direct een aantal woningen boven de geparkeerde auto’s, maar al snel bleek dat de bewoners niets met het vuurwerk te maken hadden. Ook werd direct naar camerabeelden gezocht en werden enkele getuigen gehoord, maar dat leidde niet naar de dader(s).



Bel de politie

Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Weet u wie de dader(s) zijn of heeft u andere informatie die de politie helpt? Meldt u zich dan svp bij de politie en bel 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem: bel naar 0800-7000.

Ben je zelf degene die het vuurwerk gooide? Als je het lef hebt om zwaar vuurwerk naar een onschuldig slachtoffer te gooien, wees dan ook zo stoer om jezelf te melden.