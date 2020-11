Pepperspray nodig bij aanhouding dronken automobilist

De politie kreeg op donderdag 12 november rond 20.45 uur een melding van een ongeval. Een automobilist was daarbij met zijn auto tegen een muurtje van een voortuin aangereden. Bij het ongeval aangekomen lieten ze de automobilist, die verder niks mankeerde, een blaastest afleggen. Daaruit bleek dat de man vermoedelijk onder invloed was. Ze namen hem mee naar hun politiebus om de man over te brengen naar het politiebureau voor een verdere ademanalysetest. In de bus greep de verdachte een van de dienders plots bij de keel. Hierop ontstond een worsteling tussen de verdachte en de agent waarbij ze uit de bus vielen. De man bleef zich agressief gedragen en de dienders moesten pepperspray en gepast geweld gebruiken om hem onder controle te krijgen. De man is uiteindelijk overgebracht naar het politiebureau en ingesloten in een cel. De agent die bij de keel gegrepen werd heeft aangifte van mishandeling gedaan.