Tanker met drone betrapt bij het ongeoorloofd ontgassen van zijn tanks

Een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid voerde een controle uit op binnenvaarttankers die tijdens de vaart hun ladingtanks ontgassen. Bij het ontgassen wordt door ontgassingsventilatoren buitenlucht aangezogen die vervolgens door de ladingtanks wordt geblazen. Het in de ladingtanks aanwezige damp/luchtmengsel komt dan in de atmosfeer terecht. Na lossing van lege ladingtanks van bepaalde gevaarlijke stoffen blijven er concentraties van gevaarlijke gassen aanwezig in de ladingtanks. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de aanwezige dampen verwijderd worden voordat er een nieuwe lading ingenomen kan worden. Het ontgassen tijdens de vaart is nog steeds toegestaan volgens de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (het ADN). Er moet dan wel voldaan worden aan verschillende technische voorwaarden. Het ontgassen van benzine, benzeen en benzeen houdende stoffen is nu al verboden en voor de overige ladingen eveneens in de nabijheid van bruggen, sluizen en dichtbevolkte gebieden.