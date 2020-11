Getuigen gezocht na beroving pizzabezorger

De 16-jarige jongen reed met zijn e-bike vanuit Haarlem naar een adres in Santpoort-Zuid om pizza’s te bezorgen, toen hij op het fietspad van het Schoterkerkpad werd aangesproken door vier jongemannen. Terwijl drie van de mannen toekeken, maakte één van de jongemannen de bak op de fiets open en pakte meerdere pizza’s. Het slachtoffer werd daarna door hem bedreigd. Uiteindelijk gooide de dader de pizza’s op de grond en vertrokken de vier verdachten in de richting van de Jan Gijzenkade in Haarlem. Het aangeslagen slachtoffer reed door naar een veilig adres waar hij de politie belde. Agenten hebben gezocht in de omgeving, maar de verdachten niet meer aangetroffen.



De politie onderzoekt de beroving en zoekt getuigen. Was u rond 17:50 uur op het fietspad van het Schoterkerkpad en heeft u de beroving gezien? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020243357