Getuigen gezocht na vernieling met vuurwerk

De politie kreeg ’s ochtends een melding van de vernieling van het raam van de woning. Het glas van de ruit was gebroken en had een groot gat. Ook was het kozijn kapot en lag de woonkamer vol glas. De schade was mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Volgens getuigen zou na het incident een donker gekleed persoon zijn weggerend door de steeg in de richting van de Kennemerstraatweg.



De politie onderzoekt de vernieling en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 02:45 uur iets verdachts gezien in omgeving van de Weidegang? Heeft u de mogelijke dader weg zien rennen over de Kennemerstraatweg? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem telefonisch via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



2020243917