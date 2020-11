Man mishandeld en beroofd

Rond 23:50 uur fietste de man over de Houtveldweg ter hoogte van Balorig, toen hij plots door drie personen van zijn fiets werd getrokken. Zij droegen alle drie zwarte kleding en hadden een capuchon op. Zij eisten zijn spullen en mishandelden het slachtoffer. Daarna renden de verdachten weg in onbekende richting. Het gewonde slachtoffer liet zijn fiets achter en vluchtte weg. Agenten zochten in de omgeving naar de drie daders, maar hebben deze niet meer aangetroffen. De fiets van het slachtoffer, een blauwe herenfiets met bruine handvaten van het merk Gazelle, was verdwenen van de plek van de beroving.



De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 23:50 uur de beroving op de Houtveldweg gezien? Heeft u mogelijk de drie donker geklede verdachten voor of na de beroving in de omgeving gezien? Heeft u de blauwe herenfiets met bruine handvaten van het merk Gazelle gezien? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem dan contact met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020243810