Getuigen gezocht na doorrijden bij ongeval

Op de kruising van de Escamplaan met de Soestdijksekade, aan de zijde van de Volendamlaan, haalde de witte Peugeot stationwagen, de scooter in. De weg wordt daar smaller en vermoedelijk stuurde de personenauto te vroeg terug naar rechts, waarbij deze de linkerzijde van de scooter raakte en hierdoor de scooter ten val kwam. De bestuurder van de scooter raakte door de val gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Door de val raakte ook nog een geparkeerde auto beschadigd. De witte Peugeot reed door over de Escamplaan en sloeg rechtsaf de Volendamlaan op, in de richting van de Leyweg. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden via 0900-8844.



Iets gezien?

De politie zoekt getuigen van het ongeval. Zag u het ongeval gebeuren? Of heeft u dashcambeelden beschikbaar met de witte Peugeot stationwagen op beeld? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.



Doorrijden na een verkeersongeval is strafbaar

Wegrijden van een plaats van een verkeersongeval is strafbaar. Dat is bepaald in artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94). Dit artikel verbiedt twee dingen: doorrijden na een verkeersongeval waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt. Daarnaast mag je niemand in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeluk. In beide gevallen is niet relevant of u wel of niet schuld hebt aan het ongeluk. Na een ongeval moet u ter plaatse blijven. Overtreding van artikel 7 is een misdrijf. Die straf staat los van een eventuele straf voor het veroorzaken van een ongeluk.