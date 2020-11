Man gewond na beschieting Hellevoetsluis

Even na half zes kwam bij het alarmnummer de melding binnen dat een man op de Oostzanddijk in Hellevoetsluis was beschoten. De man was bij kennis, maar wel gewond. Tijdens het schieten waren meerdere mensen in de woning aanwezig. De verdachten waren direct na het schieten gevlucht.

De hulpdiensten arriveerden en de 47-jarige bewoner werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie startte een onderzoek en een zoektocht in de omgeving naar de verdachten. Even daarna werd op de parkeerplaats bij het gemeentehuis een man aangehouden.

Later op de avond werd een instap gedaan in een woning elders in Hellevoetsluis, maar daar werd niemand meer aangetroffen. Het onderzoek wordt voort gezet en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De toedracht van het schieten is nog onduidelijk. Wel zou er aan het schieten een onenigheid in de woning vooraf zijn gegaan.

Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.