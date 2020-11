Getuigen gezocht van straatroof in Tilburg

Het slachtoffer is rond 17:30 uur zijn hond aan het uitlaten. Hij loopt ter hoogte van de Vlashoflaan en het Schumannpad wanneer plots twee jongens tevoorschijn komen. Het tweetal is in het bezit van één mes en eist direct goederen van de man. Het slachtoffer voelt zich bedreigd en staat uit angst verschillende goederen aan het duo af. Met de goederen in hun bezit vluchten de twee daders via het Schumannpad richting de begraafplaats en de Zellerstraat.