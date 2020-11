Aanhoudingen en boetes bij feestje in bedrijfspand

Collega’s zagen dat meerdere mensen aanwezig waren in het pand en hoorden ook luide muziek. Een man opende de deur, maar weigerde de agenten de toegang omdat hij vond dat ze daar niet toe gerechtigd waren. Omdat dit gegeven de omstandigheden wel degelijk zo was, duwde een van de collega’s de man uiteindelijk aan de kant om naar binnen te kunnen. Dit ontaardde in een stevig verzet van de man en een tweede man die zich in de situatie mengde. Tijdens het geweld dat dat door de mannen werd gebruikt, werden flinke klappen uitgedeeld. Eén van de agenten werd hard tegen zijn knie getrapt en hij kwam op de grond terecht. Zijn collega wist vervolgens door het gebruik van pepperspray het verzet te breken. De mannen vluchtten naar binnen, vanuit de toegangshal de bedrijfsruimte in.



Aanhoudingen

Korte tijd later betraden ter assistentie geroepen collega’s alsnog het bedrijfspand, waarbij onder andere een diensthond werd ingezet. De twee mannen, een 18-jarige inwoner van Nuenen en een 47-jarige Eindhovenaar werden aangehouden. Een 45-jarige man uit Eindhoven werd aangehouden voor het overtreden van de corona noodverordening en omdat hij enorm tekeer ging tegen de aanwezige politiemensen. Hij verzette zich echter ook stevig tegen zijn arrestatie. Zijn eveneens aanwezige 16-jarige zoon werd vervolgens gearresteerd omdat hij agenten flink beledigde. Het viertal werd overgebracht naar het politiebureau en de drie volwassenen werden ingesloten. De minderjarige zoon werd aan de zorg van zijn moeder toevertrouwd en zal zich binnenkort moeten melden voor verhoor.



Letsel agent

De gewonde politieman, die ook gewond raakte aan zijn hoofd, werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn knieschijf bleek uit de kom te zijn geschopt. Hij mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten, maar zal door dit letsel geruime tijd niet inzetbaar zijn voor de dienst. Hij doet aangifte van zware mishandeling.



Overtreding coronamaatregelen

De aangetroffen situatie bij het bedrijf wordt door de politie gerapporteerd aan de gemeente. Behoudens de vier aangehouden personen waren nog zes mensen meer in het pand aanwezig. Het gaat daarbij om vier vrouwen en twee mannen, die beboet werden voor het niet naleven van de corona maatregelen. Uiteraard worden ook de aangehouden mannen daarvoor beboet. Het uitdelen van bekeuringen is echter nooit een primair doel op zich. De inzet is het beëindigen van een onveilige situatie. Of er wordt bekeurd hangt af van de situatie, bv. van het aantal bezoekers ten opzichte van het aantal collega’s. Bij grote aantallen mensen op een feest, houdt het vasthouden van aanwezigen alleen om persoonsgegevens te noteren een onveilige situatie in stand. De inzet is er dan op gericht het feest zo snel mogelijk te beëindigen.