Aanhoudingen voor phishing op vakantiepark gemeente Ede

Criminelen zijn helaas erg creatief met het achterhalen van inloggegevens van bankrekeningen. Ze sturen bijvoorbeeld een e-mail of sms (dit wordt smishing genoemd, een samenvoeging van sms en phishing). In het bericht kan staan dat er iets mis is met een bankgegevens of dat een bankpas is verouderd en dat er gratis een nieuwe kan worden aangevraagd. Hiervoor zijn de inlognaam en wachtwoord nodig. Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over de bankgegevens van een slachtoffer. Met alle gevolgen van dien.