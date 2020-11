Autobrand in Haarlem Schalkwijk

Haarlem - Op de Engelandlaan nabij de Stockholmstraat werd zaterdagochtend om 07.15 uur een knal gehoord en vervolgens zag men een voertuig in brand staan. Een andere melder had een persoon zien weglopen in de richting van het Engelandpark. De politie stelt een onderzoek in naar vernieling van de auto door middel van brandstichting.