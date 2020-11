Getuigen gezocht na “greep” uit kassa

Eén van de verdachten deed een greep uit de kassa en rende met de buit de winkel uit. Een kassamedewerker rende achter hem aan en kreeg buiten op de Sulky een klap in zijn gezicht van de dief. Daarna rende de verdachte de wijk in en sprong - in de omgeving van de Drafbaan / Sportparkweg - achter op een gereedstaande donkerkleurige scooter. Vanaf dit punt reden de twee verdachten weg richting de Laan van Nootdorp.



Signalement

De man die de greep uit de kassa deed was licht getint, bruine ogen, 18 à 30 jaar oud en ca. 1.70 meter lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een mondmasker. Van de bestuurder van de donkerkleurige scooter is op dit moment geen signalement bekend.



Iets gezien of camerabeelden?

De politie zoekt getuigen die in de omgeving -Paradeplein, Sulky, Sportparkweg en Laan van Nootdorp – de verdachten en/of de vluchtscooter hebben gezien. Of wellicht zijn er bewoners of bedrijven die in die omgeving beveiligingscamera’s hebben hangen waarop de verdachten te zien zijn? Deze informatie is nodig voor het onderzoek. Bel voor tips de politie op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. Camerabeelden of foto’s van de verdachten kunt u via deze link naar de politie sturen.