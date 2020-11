Getuigen gezocht van vernielingen in Etten-Leur

Etten-Leur - De politie zoekt getuigen van een reeks vernielingen in de gemeente Etten-Leur. In de nacht van zaterdag 14 november op zondag 15 november zijn onder andere verschillende borden beklad. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.