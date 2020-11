Man aangehouden na aantreffen hennepkwekerij

De politie kwam de kwekerij zaterdagavond 14 november op het spoor na anonieme tips. Bij het pand aangekomen waren de rolluiken dicht en reageerde niemand op aanroepen door de dienders. Ze hadden wel het vermoeden dat er een of meerdere personen in het pand zaten. Via de onafgesloten achterdeur betraden ze de woning en troffen daar de verdachte aan. In een van de ruimten was een kwekerij met in totaal 239 planten ingericht. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau, de kwekerij is ontmanteld. De bewoner van het pand, die niet aanwezig was, zal op een later moment door de politie gehoord worden over de zaak.