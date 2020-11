Man doet graai in kassa

De man, die een blauw ski-masker droeg, stond aan de kassa af te rekenen toen hij plots een greep in de kassalade deed. Vervolgens verliet de man snel de winkel en ging er in onbekende richting vandoor. De supermarkt heeft aangifte gedaan. De politie stelt een onderzoek in. Heeft u rond 20.00 uur de man mogelijk gezien in de omgeving van de supermarkt? Of was u wellicht getuige van het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

BVH 2020300492