Man mishandeld door mogelijke ´pedojagers´

De politie kreeg op zaterdag 14 november rond 20.20 uur een melding dat een man op straat in elkaar werd geslagen. Ter plaatse aangekomen troffen ze de gewonde man aan. Hij was dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord. Uit hun verklaringen blijkt dat de mishandeling mogelijk het gevolg is van zogenaamde ´pedojagers´. Er wordt een verder onderzoek ingesteld. Politie en Openbaar Ministerie staan afkeurend tegenover dit fenomeen en roepen burgers op zich hier niet schuldig aan te maken.