Politie Tilburg vraagt slachtoffers van seksuele intimidatie zich te melden

De politie ontving vrijdag rond 04:50 uur een melding dat er zojuist een tas was gestolen. Het slachtoffer fietste rond 04:20 uur over de Broekhovenseweg in Tilburg. Daar sprak een man haar aan, ontvreemde vervolgens haar tas en ging er vandoor. Het slachtoffer fietste naar huis en belde vanaf daar de politie. Met behulp van een locatieapp konden politiemensen zien waar de mobiele telefoon zich bevond. Agenten snelden zich naar het aangegeven adres en daar troffen zij, in de woning van de verdachte, de gestolen tas aan. De verdachte is hierop aangehouden en ingesloten in het cellencomplex.

De recherche startte vrijdag direct haar onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer, voorafgaande de straatroof, seksueel geïntimideerd is door de verdachte. Ook wees onderzoek uit dat de verdachte die nacht mogelijk meerdere vrouwen seksueel geïntimideerd heeft. Naar hen zijn we op zoek.