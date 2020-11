Mannen opgepakt voor beroving nachtelijke bezorger

De bezorger was voor het afleveren van een bestelling rond half vijf in de Robert Scottstraat. Bij het afleveren van zijn vrachtje, verscheen plotseling een man op de proppen die de bezorger bedreigde. Deze man pakte twee lachgascilinders uit de bestelbus en hij dwong de bezorger om een telefoon af te geven. Samen met een tweede man, stapte de verdachte vervolgens met de weggenomen spullen in een auto en ze gingen er vandoor.



Aanhoudingen

De politie startte meteen een onderzoek naar de verdachten, wat leidde naar het vermoedelijke kenteken van de auto waarmee het tweetal was gevlucht. Dat kenteken werd gesignaleerd, wat betekent dat op dit kenteken via landelijke opsporingssystemen meteen de aandacht werd gevestigd. Surveillerende agenten in Leidschendam zagen vervolgens de betreffende auto in hun gebied rijden. Zij hielden de twee inzittenden, een 25-jarige man uit Utrecht en een 27-jarige man zonder bekend woonadres, aan voor hun mogelijke betrokkenheid bij de beroving van de lachgasbezorger. De auto waarin ze reden werd voor verder onderzoek in beslag genomen.



Nader onderzoek

De auto wordt nader op mogelijke sporen en andere aanwijzingen onderzocht en de twee aangehouden verdachten zullen worden overgebracht naar Den Bosch voor verder onderzoek en verhoor.