Groep mishandelt 14-jarige jongen: getuigen gezocht

De politie kon op basis van getuigenverklaringen van omstanders vier jonge verdachten aanhouden. De groep was echter groter. Het onderzoek richt zich nu op het achterhalen van de andere daders. "De poltie neemt de zaak hoog op. Dergelijk zinloos en laf geweld mag niet onbestraft blijven." Beelden en getuigen zijn dan ook zeer welkom. Heeft u iets gezien en de politie nog niet gesproken? Weet u wie er bij de mishandeling betrokken waren? Heeft u beelden? Bel dan met 0900-8844, of meld uw informatie anoniem via M op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.