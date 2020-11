Nieuwe drones voor politietaken

Eind 2017 had de politie 10 operationele drones. Op dit moment (oktober 2020) heeft de politie circa 60 operationele drones en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren gaat groeien naar meer dan 100 drones. In heel 2019 waren er 556 operationele inzetten en in 2020 (jan t/m sep) waren er 790 operationele inzetten. De verwachting is dat operationele inzetten in de toekomst gaan toenemen. Door de groeiende behoefte aan drones heeft de politie een Europese aanbesteding in de markt uitgezet.