Dealers aangehouden met ton aan cash bij zich

Een melder zag maandag 9 november rond 10.15 uur een verdachte transactie tussen een man en twee mensen in een auto en waarschuwde de politie. Agenten kwamen en controleerden de bestuurder en bijrijder op de Balijelaan. In de auto werden geen drugs aangetroffen, wel ongeveer 100.000 euro aan contant geld. De twee, een man van 36 en een vrouw van 37 jaar, beiden uit Den Haag, werden direct aangehouden. Het geld is in beslag genomen.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De vrouw is heengezonden en de man zit nog vast.

Doe melding van drugs dealen en drugsoverlast! Dat kan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000. Ziet u het gebeuren en is de dader nog in beeld? Bel dan 112.