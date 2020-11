Verdachten voor drugshandel aangehouden

Agenten kwamen naar de woning omdat er meldingen waren binnengekomen over mogelijke drugshandel vanaf dat adres. Hierop werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. Vrijdagavond volgde een inval in de woning,

nadat eerder op de avond vijf personen waren aangehouden die ervan werden verdacht verdovende middelen in de woning te hebben gekocht. Tijdens de inval werden twee verdachten aangehouden op verdenking van handel in drugs. Dit waren een 44 jarige man en een 39-jarige man, beide uit Zeewolde. De 44-jarige man is vandaag door de Rechter- Commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. De 39-jarige man werd op zaterdag heengezonden. De vijf eerder aangehouden personen werden dezelfde avond heengezonden.