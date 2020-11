Getuigen gezocht vuurwerkexplosie in woning Achterberg

Vorige week zaterdag is er ook bij een woning aan De Weide zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. Ook toen veroorzaakte de knal een grote ravage. Hiervoor is nog niemand aangehouden. Of de explosies in Achterberg zijn veroorzaakt door dezelfde dader(s), is onbekend. De politie sluit dat niet uit.

Help mee!

De recherche is druk bezig met onderzoek en wil graag weten wie iets gezien heeft. Heeft u zaterdagavond of -nacht personen met vuurwerk gezien in de buurt van De Weide? Weet u wie er achter deze explosie zou kunnen zitten of waarom dit in deze straat gebeurt? Meld u zich dan via 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan uiteraard ook: 0800 – 7000 of via Meld Misdaad Anoniem.