Twee verdachten straatroof Laren snel aangehouden

Rond 02:00 uur zaterdagnacht fietsen drie minderjarige jongens in het centrum van Laren toen ze ineens overvallen werden. De twee daders dreigden met geweld en eisten geld. Kort daarna gingen ze er te voet vandoor. Doordat de drie jongens een duidelijke signalement aan de politie doorgaven, konden agenten de twee even later al in de buurt aanhouden.

De verdachten zijn verhoord en weer naar huis gestuurd. Ze moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.