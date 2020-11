16-jarige verdachte aangehouden na steekincident Groenhof in Amstelveen

Amstelveen - De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden voor een steekincident van zaterdagavond 3 oktober 2020 in Amstelveen. Kort voordat het slachtoffer die dag een supermarkt aan het Groenhof in Amstelveen wilde binnenlopen, werd hij lastig gevallen door een jongen die kennelijk uit was op ruzie. Zo werd onder meer de bril van het hoofd van het slachtoffer geslagen. Eenmaal in de supermarkt constateerde het slachtoffer dat hij een bloedende snij- of steekwond aan zijn bovenlichaam had. Agenten van het politiebureau in Amstelveen kwamen ter plaatse en namen deze zaak in behandeling.