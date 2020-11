Getuigen beroving gezocht

Op het moment van de beroving zat de taxichauffeur in de taxi en wachtte op een oproep. De verdachte opende het portier van de auto en bedreigde de man met een vuurwapen en eiste geld. De verdachte ging er met de portemonnee en de mobiele telefoon van de man vandoor, en stapte in een zwarte Volkswagen Polo die werd bestuurd door een tweede man. De verdachten reden weg in de richting van de Monsterseweg richting Monster.

De verdachte was een man tussen de 30 en 35 jaar oud, ongeveer 1,80 m hij droeg een zwarte jas met zwarte capuchon en een blauwe spijkerbroek. Over zijn mond droeg hij een lichtblauw wegwerp mondmasker. De bestuurder van de Volkswagen Polo is tevens een blanke man.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze beroving? Heeft u vlak voor of na de beroving misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000. Indien u over beelden beschikt, deel deze dan met ons.