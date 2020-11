Onderzoek naar incident in woning

De districtsrecherche onderzoekt de zaak en de rol van de nu aangehouden verdachten daarin. Ook word niet uitgesloten dat er meer mensen betrokken waren bij wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Heeft u zondagavond laat iets gezien in de omgeving van de Goeverneurlaan dat mogelijk meer licht kan schijnen op wat er in de woning gebeurd is, of heeft u op een andere manier informatie over de zaak? Neem dat contact op met de districtsrecherche Den Haag Zuid via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.