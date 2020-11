Verdachte mishandeling Voorschoten langer vast

In oktober kwamen bij Politie Leiden Zuid meerdere aangiften binnen van mishandeling waarbij de situaties grote overeenkomsten vertoonden. Alle slachtoffers, variërend in leeftijd van 9 tot 90 jaar, werden compleet vanuit het niets door een voorbijgangen in het gezicht of tegen het hoofd geslagen. Een van de slachtoffers raakte daarbij gewond omdat zij met een voorwerp geslagen werd.



Bij politieteam Leiden Zuid werd alles op alles gezet om de verantwoordelijke te vinden. Teamchef Irene Mulder: “Zaken als deze hebben een enorme impact op de slachtoffers. We wilden deze verdachte zo snel mogelijk traceren en de mishandelingen een halt toeroepen. Daarom is er op alle fronten op deze zaak ingezet. De recherche ging aan de slag met hun onderzoek en vanuit de surveillance en de wijkagenten was er volop aandacht voor Voorschoten in de hoop dat we de man zouden vinden”. Gaande het onderzoek kwam ook de identiteit van de nu aangehouden verdachte naar boven. “Maar omdat je iemand niet zomaar als verdachte aan mag merken, ging de recherche onverminderd verder met het onderzoek in de hoop later een zo sterk mogelijke zaak voor de rechter te kunnen brengen”, aldus Mulder.