Anonieme melding leidt tot vondst van 80kg vuurwerk Alblasserdam

Stockfoto politie

De vele tientallen stuks vuurwerk, waaronder zogenaamde Cobra’s, werden gevonden in een schuur in de tuin aan de Blokweerweg. Alle vuurwerk is in beslaggenomen en door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd. De verdachte zit vast.



Anoniem melden werkt!

Anoniem melden werkt, dat blijkt maar weer. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht. En dus met vuurwerk.Bel gratis naar 0800-7000 en doe die melding. Je kunt op werkdagen terecht van 8.00 tot 22.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.00. Meer weten? Klik hier.