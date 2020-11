Politie Alblasserdam zoekt getuigen van mishandeling jongens

De twee slachtoffers stonden rond 16.30 uur met drie andere jongens en twee meiden te chillen bij de bushalte ter hoogte van de Plus-supermarkt. Een ander groepje van vijf jongeren stond bij de supermarkt te hangen en met daar geparkeerde fietsen te rommelen. Daar stond ook de fiets van de 12-jarige tussen en toen hij zijn fiets bij het andere groepje weghaalde, kreeg hij van hen meteen een grote mond. De jongen liep met zijn fiets naar zijn eigen groepje, maar kreeg de vijf jongeren achter hem aan. Twee van hen sloegen de 12-jarige jongen meerdere malen, maar ook een 14-jarige vriend van hem moest het ongelden. Een onbekende jongen sloeg hem zodanig vaak dat hij buiten westen raakte. Ook smeet hij de 14-jarige tegen een bankje. Toen een volwassen omstander poolshoogte kwam nemen, vluchtte de agressieve groep via de Nic. Beetsstraat richting de Da Costastraat weg. De 14-jarige jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en mocht na controle naar huis.



Bel de poltie

Was u getuige van de mishandelingen? Weet u wie de daders waren of heeft u andere informatie, bijvoorbeeld camerabeelden, die de politie helpt in het onderzoek? Bel u dan naar de politie op 0900-8844 en vraag naar de afdeling VVC van basisteam Drechtsteden Buiten. Of vult onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.