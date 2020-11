Sinterklaas en het mondkapjes mysterie

Het is echt een kinderfilm waarbij, tijdens de opnamen uiteraard niemand in gevaar is gebracht, en de gestelde Corona-maatregelen vanuit de overheid ten allen tijde zijn gerespecteerd en opgevolgd. De productie van de film is gewaarborgd in kleine groepen en altijd op 1.5 meter afstand. Er zijn mondkapjes gedragen daar waar opnamen in de binnenstad werden gemaakt. De achtervolgingen zijn opgenomen met in achtneming van de geldende verkeersregels en snelheid, waarbij de geluidssignalen achteraf in de film zijn gemonteerd en waarbij collega's zich solo in de voertuigen bevonden. Via de portofoon waren betrokken collega's continue oproepbaar voor het operationeel centrum zodat ze bij eventuele grote incidenten altijd inzetbaar zijn geweest. De productie van de film gaat uiteraard niet ten koste van politiewerk. Alle betrokken collega's in voorbereiding, uitvoering of anderszins, zijn aanwezig geweest in hun vrije tijd.