Twee jongens opgepakt voor graffiti

Rond 20.15 uur kreeg de politiemeldkamer een melding dat twee jongens graffiti spoten in het tunneltje onder de Laan der Verenigde Naties. Agenten troffen in de buurt van het Griffioenpad twee jongens aan, ze voldeden aan het signalement wat de melder had doorgegeven. In een rugzak troffen agenten drie spuitbussen en stiften aan.