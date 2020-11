Aanhoudingen in onderzoek naar pillenfabriek

De twee mannen van 21 en 25 jaar, allebei afkomstig uit Vlijmen, werden maandag in de vroege ochtend thuis aangehouden. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij het aangetroffen drugslab en hun namen kwamen in de lopende onderzoek naar boven. Het tweetal is overgebracht naar een politiebureau en zit vast.

Het rechercheteam deed onderzoek in de woningen van de beide mannen. Maar ook een bedrijfsloods in Den Bosch werd ten behoeve van het onderzoek doorzocht. Bij deze doorzoekingen werden meerdere druggerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.