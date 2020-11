Aangehouden met bijna 10 kilo henneptoppen op de achterbank

Tijdens de controle roken ze een sterke hennepgeur. Ze zagen op de achterbank van de auto twee grote volle vuilniszakken liggen en ze hadden het vermoeden dat de geur daar vandaan kwam. Bij controle bleken de vuilniszakken gevuld met gesealde zakken met henneptoppen. In totaal bijna 10 kilo en een straatwaarde van ongeveer 30.000 euro.

De bestuurder werd aangehouden, de auto en de hennep in beslag genomen. Bij nader onderzoek in de auto werd nog een verborgen ruimte aangetroffen. Dit soort ruimtes worden altijd later ingebouwd met het doel geld, drugs of wapens aan het zicht te onttrekken. In dit geval was de verborgen ruimte leeg. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de hennep.