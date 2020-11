Getuigen gezocht dodelijk verkeersongeluk

Rond 13.40 uur meldde een voorbijganger een zwaar ongeluk op de Ruttenseweg, net buiten de bebouwde kom van Rutten. Een 26-jarige vrouw kwam daarbij om het leven. De jonge vrouw reed in een kleine, lichtblauwe personenauto richting Rutten en kwam vermoedelijk vanuit Bant. De melder heeft het ongeluk niet daadwerkelijk zien gebeuren. Het is een landelijke omgeving en het is nog niet volledig duidelijk wanneer het ongeluk plaatsvond en wat de toedracht was. Daarom zoeken wij getuigen die mogelijk wel iets gezien hebben vóór of tijdens het ongeluk.

Heeft u iets gezien?

Liep, fietste of reed u tussen 12.00-13.40 uur op de Ruttenseweg en heeft u het kleine lichtblauwe voertuig wellicht gezien? Heeft u camerabeelden of andere informatie die ons wellicht kan helpen om de oorzaak te achterhalen? Neem dan contact op met de politie via telefoon 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem iets melden? Dat kan ook via M-online of telefoon 0800-7000.