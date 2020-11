‘Mobiele bandieten’ aangehouden in Dronten

Bij nader onderzoek bleek de auto gehuurd te zijn bij een bedrijf in Hilversum. Ook bleek dat de mannen verbleven op een vakantiepark in Doesburg. Het vakantiehuisje daar is doorzocht en daar vond de politie nog een geprepareerde tas. De tas was aan de binnenzijde bekleed met aluminiumfolie, een bekende manier van winkeldieven om de detectiepoortjes om de tuin te leiden. In de tas lagen ook nog nieuwe en ongeopende producten. Waarschijnlijk ook van diefstal afkomstig. De indruk bestaat dat het huisje vaker gebruikt wordt door personen die naar Nederland komen met het doel om vermogensdelicten als diefstal en inbraken te plegen.

Beide mannen stonden ingeschreven bij het AZC Ter Apel, maar verbleven daar niet meer. Op dit moment hebben ze geen rechtmatige verblijfsstatus, zodat ze na de strafrechtelijke afhandeling van deze zaak in vreemdelingebewaring gaan. Bij het onderzoek aan de persoonlijke documenten bleek ook dat de 40-jarige verdachte in het bezit was van een vals rijbewijs.