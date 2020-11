Overval op afhaalrestaurant Heerenveen

Twee mannen met bivakmutsen gingen de zaak binnen en bedreigden de medewerkers. Ze eisten geld en gingen er vervolgens vandoor met een geldbedrag. De medewerkers bleven ongedeerd.

Onderzoek

De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is sporenonderzoek gedaan en we hebben beelden veiliggesteld. Daarnaast hebben we met een aantal getuigen gesproken en is er meteen een burgernetmelding verspreid waarin de signalementen zijn gedeeld. De eerste verdachte droeg vermoedelijk een zwarte jas en een donkere spijkerbroek. De tweede verdachte droeg een wijde joggingsbroek, een donkere jas en donkere schoenen.

Informatie

Heeft u waardevolle informatie? Heeft u de overval zien gebeuren of heeft u iets gezien of gehoord wat mogelijk te maken kan hebben met deze overval? Of heeft u gezien dat iemand sinds gister ineens over meer contant geld beschikt? Laat het ons weten en neem contact met ons op via 0900 – 8844. U kunt ook altijd informatie anoniem delen via 0800 – 7000.