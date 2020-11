Alle berichtgeving voor slachtoffers in één overzicht

Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van verschillende organisaties informatie over hun zaak. Al die informatie van politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incasso Bureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is vanaf vandaag voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden.

‘Slachtoffers van bijvoorbeeld geweld, fraude of stalking hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze krijgen te maken met verschillende organisaties die allemaal hun eigen stukje informatie sturen waardoor je al snel het overzicht kan kwijtraken. We zijn één overheid en slachtoffers hebben al genoeg aan hun hoofd. Daarom ben ik blij dat we weer een extra stap hebben kunnen zetten om die mensen met een heftige ervaring een beetje te ontzorgen’, aldus minister Dekker (Rechtsbescherming).