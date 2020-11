Ramkraak bouwmarkt in Slochteren

Toen de agenten aan kwamen op de locatie bleek dat de toegangsdeuren zijn geramd met een auto. Op die manier hebben de verdachten toegang gekregen tot de winkel en een aantal goederen meegenomen.

Onderzoek

De politie is meteen een onderzoek gestart. Zo is er sporenonderzoek gedaan en zijn er beelden veiliggesteld. Ook is er gesproken met de eigenaar en is er een aangifte van de diefstal opgenomen. Vandaag wordt er buurtonderzoek gedaan. De auto heeft de toegangsdeuren met de achterzijde geramd. Het is dus ook aannemelijk dat de auto forse schade aan de achterkant heeft.

Na de diefstal zijn de verdachten vermoedelijk in de richting van de Verlengde Veenlaan weggereden.

Informatie

Heeft u informatie over deze ramkraak? Heeft u informatie over de auto die is gebruikt of heeft u deze mogelijk zien rijden of ergens zien staan? Of heeft u misschien in deze nacht verdachte personen gezien? Neem dan contact met ons op. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800 – 7000.