Verdachte op heterdaad aangehouden voor inbraken

Rond middernacht kreeg de politie een melding over een inbraak in één van de panden. Bij aankomst bleek niemand in het pand aanwezig. Vervolgens ging het alarm van een tegenovergelegen pand af. Daar bleek een raam aan de achterzijde te zijn vernield. Na een korte achtervolging kon de man worden aangehouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.