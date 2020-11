Twee straatdealers aangehouden bij actie in Utrecht

Na uitgebreid onderzoek heeft de politie in Utrecht noord en Utrecht zuid twee straatdealers aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Utrecht noord en een 18-jarige man uit Utrecht zuid.

Na de aanhoudingen zijn direct zoekingen gedaan. Bij de 18-jarige man werd een hoeveelheid contant geld, een kleine hoeveelheid hasj en diverse goederen gevonden die wijzen op de handel in en het vervaardigen van (soft)drugs. Ook werden twee telefoons in beslag genomen. Bij zoeking bij de 22-jarige man werden 70 bolletjes cocaïne, 1 grote bol cocaïne, 2 grote bollen vermoedelijk heroïne aangetroffen, 2.000 euro aan contant geld en dure merkkleding gevonden. Alles is in beslag genomen. Het onderzoek naar beide verdachten gaat verder en beiden zitten vast. Zij zullen vrijdag voor de rechter-commissaris moeten verschijnen.

De aanhouding is het resultaat van een aanpak tegen drugs waar ook de gemeente, belastingdienst en OM deel van uitmaken. Het onderzoek loopt door en diverse mogelijkheden worden ingezet om deze drugshandel verder te ‘ontmantelen’. Burgemeester Den Oudsten: “Sommige jongeren wanen zich onaantastbaar: een grote auto, dure kleding, een luxe levensstijl en ze smijten met geld. Wat ze gemeen hebben is de voornaamste bron van inkomen: de handel in drugs. Op het eerste oog ‘easy money’. Maar drugshandel heeft verwoestende effecten. Het is een harde wereld vol geweld en intimidatie. De politie geeft met de arrestaties een belangrijk signaal af. Samen met onze partners werken we er hard aan te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terecht komen.”

Zorgen om aanwas

De politie, gemeente en Openbaar Ministerie zetten zich samen met bewoners en ondernemers in om buurten en wijken veiliger te maken. Het gaat steeds beter met de veiligheid in Utrecht. Toch ervaren bewoners en winkeliers nog regelmatig overlast van jeugd, verkeer of (drugs)criminaliteit. Waar gemeente, politie en Openbaar Ministerie zich het meeste zorgen over maken, is de aanwas van jongeren in de drugshandel. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van misdaden. Met alle ontwrichtende gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken er samen met de buurt en andere organisaties hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. De gemeente werkt hierbij ook samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. Zo wordt op scholen een brief verspreid over de aanhoudingen. Leraren kunnen de zaak dan in de klas bespreken. Ouders die zich zorgen maken om hun kind, worden doorverwezen naar hulpverlening.

Melden heeft zin

Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger. De overheid kan dit niet alleen. Bewoners en ondernemers worden daarom opgeroepen om vermoedens van drugshandel en –productie altijd te melden. Dit kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000, bij de wijkagent of via onderstaand tipformulier.

Signalen

In het geval van drugshandel kunt u letten op de volgende signalen:

-Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

-Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

-Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.