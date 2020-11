Aanhouding na steekincident

In de woning is een 37-jarige vrouw zonder vaste woon of verblijfplaats aangehouden. De 32-jarige man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het steekincident.

Mocht u iets gezien of gehoord hebben, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020245963