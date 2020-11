Ontruiming woningen door grote brand

De schuurbrand sloeg over naar andere schuren en er is schade aan enkele aanliggende woningen. De mogelijkheid bestond dat de brand over zou slaan op een woningblok, daarom zijn de woningen in dit blok ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie zal een buurtonderzoek uitvoeren. Mocht u iets gezien of gehoord hebben wat te maken kan hebben met de aanleiding van de brand, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven?

2020245862