Aanhouding voor illegaal vuurwerk

Naar aanleiding van meldingen over vuurwerkoverlast, werd er vanuit politieteam Bollenstreek-Noord een actie gehouden. Tijdens de actie zag een onopvallende eenheid dat er vanuit het raam van een portier van een personenauto aan de Arnoudstraat zwaar vuurwerk naar buiten werd gegooid.



Er ontstond daarbij schade aan een geparkeerde auto, waarna de eigenaar van deze auto achter degene die het vuurwerk had gegooid aan ging. Deze achtervolging eindigde op de N207 in een vechtpartij tussen beiden. Na onderzoek is gebleken dat de aangehouden verdachte, een 20 jarige inwoner uit Lisserbroek, in zijn woning nog meer zwaar vuurwerk in zijn bezit had. Dit is door de politie in beslag genomen.

Levensgevaarlijk

De opslag van zwaar, illegaal vuurwerk bij mensen thuis levert grote risico’s op voor henzelf en hun omgeving. Het illegale vuurwerk dat wordt aangetroffen heeft een gigantische kracht en impact en is levensgevaarlijk. Kent u mensen die (illegaal) vuurwerk in huis hebben? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000