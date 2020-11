In Team West foto’s van gestolen grafwerken

Aangetroffen gestolen grafwerken - Den Haag

In september dit jaar werd aan het politiebureau Loosduinen aangifte gedaan van een diefstal van een grafwerk van een begraafplaats in Den Haag. Direct werd er een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek kwam een verdachte naar voren die in november werd aangehouden. Bij de aanhouding werd een grote hoeveelheid grafwerken (beelden) aangetroffen en in beslaggenomen. Deze grafwerken zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van begraafplaatsen in Den Haag. In de uitzending wordt een groot aantal van diefstal afkomstige grafwerken getoond. Deze worden ook getoond op Politie.nl



Overval telefoonwinkel- Alphen aan den Rijn

Op dinsdag 10 november rond 10.50 uur vond er een overval plaats in een telefoonwinkel aan de Van Manderslootstraat in Alphen aan den Rijn. Twee mannen bedreigden de medewerkers met een vuurwapen. De overvallers vulden de door hen meegebrachte rolkoffer en twee big-bags met telefoons. De twee overvallers verlieten de winkel via de expeditieplaats en vervolgens liepen de twee naar de uitgang van de Toussaintstraat. Daarna liepen zij door de Toussaintstraat en sloegen vervolgens linksaf de Van Lennepstraat in. Vermoedelijk zijn de twee verdachten daar in een grote blauwe auto gestapt. In de uitzending worden de signalementen van de twee overvallers genoemd en een getuigenoproep gedaan.



Beroving - Vollenhovenkade (Roomburgerpark) - Leiden

Op 29 september 2020 tussen 21.15 uur en 21.30 uur vond een beroving plaats op de Van Vollenhovenkade (Roomburgerpark) in Leiden. Drie mannen bedreigden vier jongemannen met een vuurwapen en messen. De slachtoffers moesten hun persoonlijke spullen, zoals portemonnees en een geluidsspeaker, afstaan. Mogelijk hebben de verdachten gebruik gemaakt van een zwartkleurige Volkswagen Golf met de letters PP in het kenteken. In de uitzending worden de signalementen van de verdachten genoemd.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht wordt vanavond uitgezonden om 20.30 uur op NPO1. Op woensdag 18 november zal het programma rond 13.30 uur op NPO2 worden herhaald.